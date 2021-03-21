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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

دعا نتنياهو لعدم إشراك عرب 48.. «بينيت» يوقع تعهدا بشأن انتخابات الكنيست

الأحد 21/مارس/2021 - 10:41 م
بينيت
بينيت
سارة الشلقاني
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وقع نفتالي بينيت زعيم قائمة يمينا الإسرائيلية، منذ قليل على تعهد بعدم المشاركة في حكومة برئاسة يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، وذلك على الهواء مباشرة خلال استضافته في القناة الـ20 في التلفزيون الإسرائيلي.

ودعا بينيت، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود "اليميني"، التوقيع على أنه لن يشكل حكومة بدعم منصور عباس رئيس "القائمة الموحدة" العربية، في انتخابات الكنيست المقبلة.

ويرفض بينيت مشاركة عرب 48 في الحكومة الإسرائيلية، بينما يسعى نتنياهو إلى استمالتهم لضمان أصواتهم لصالحه كزعيم يميني في الانتخابات.
وتجري، الثلاثاء المقبل، انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرين، بمشاركة 39 قائمة حزبية، ووسط تنافس شديد بين نتنياهو، وبيني جانتس وزير الجيش ورئيس حزب "أزرق أبيض"، ويائير لابيد زعيم المعارضة.

وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة التي تجريها تل أبيب خلال نحو عامين، بسبب عدم حصول أي من المرشحين على نسبة الحسم الكاملة داخل الكنيست.

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