وفاة شاب بسكتة قلبية أثناء مشاجرة بين جيرانه بالبساتين

توفى شاب بسكتة قلبية أثناء حضوره مشاجرة بين طرفين من جيرانه بمنطقة فايدة كامل بالبساتين.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة بمنطقة فايدة كامل بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بينهم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة.وقال شهود عيان إن شابا يدعى احمد ا، فى العقد الثالث من العمر توفى أثناء المشاجرة بسكتة قلبية، أضاف الشهود أن الشاب توفى طبيعيًا ولم يتعد عليه أي من طرفى المشاجرة، وتابع الشهود أن الشاب المتوفى وحيد والديه وكان من المقرر أن يحتفل بزفافة الشهر المقبل.