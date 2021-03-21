وفاة شاب بسكتة قلبية أثناء مشاجرة بين جيرانه بالبساتين

وفاة شاب بسكتة قلبية أثناء مشاجرة بين جيرانه بالبساتين
الأحد 21/مارس/2021 - 11:32 م
هدير مصطفيطباعة
توفى شاب بسكتة قلبية أثناء حضوره مشاجرة بين طرفين من جيرانه بمنطقة فايدة كامل بالبساتين.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة بمنطقة فايدة كامل بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بينهم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة.
وقال شهود عيان إن شابا يدعى احمد ا، فى العقد الثالث من العمر توفى أثناء المشاجرة بسكتة قلبية، أضاف الشهود أن الشاب توفى طبيعيًا ولم يتعد عليه أي من طرفى المشاجرة، وتابع الشهود أن الشاب المتوفى وحيد والديه وكان من المقرر أن يحتفل بزفافة الشهر المقبل.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة بمنطقة فايدة كامل بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بينهم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة.
وقال شهود عيان إن شابا يدعى احمد ا، فى العقد الثالث من العمر توفى أثناء المشاجرة بسكتة قلبية، أضاف الشهود أن الشاب توفى طبيعيًا ولم يتعد عليه أي من طرفى المشاجرة، وتابع الشهود أن الشاب المتوفى وحيد والديه وكان من المقرر أن يحتفل بزفافة الشهر المقبل.