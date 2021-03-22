«الدستور» تنفرد بنشر مقال «السعداوي»: مانديلا تقليدي ولا يحترم المرأة

نيلسون مانديلا: تقليدي.. لا يحترم المرأة.

عملت في عام 2013 بأحد مكاتب المجلات العربية الثقافية، وطلب مني التواصل مع دكتور نوال السعداوي لكتابة مقال عن المناضل "نيسلون مانديلا"، المقال أشبه بالبرقية عن وحول وإلى نيسلون مانديلا، بالفعل تواصلت مع دكتور نوال السعداوي والتي تحدثت معي حول تفاصيل المقال وفي أي اتجاه، إلى جانب حديثها بشكل مباشر عن القيمة المادية التي يجب على المجلة دفعها نظير كتابتها لها، وأشارت إلى أنها تتقاضى في المعتاد مقابل هذا المقال ما لا يقل عن 1000 دولار.كانت إجابتي سأبلغ إدارة تحرير المجلة، وأعود إليك بالفعل تواصلت مع المسئولين لتحرير المجلة، وطلبت منهم أن يتواصلوا مع دكتور نوال السعداوي بشكل مباشر خاصة أنها طلبت أن يكون العائد المادّي من كتابتها المقال يدفع في نفس الوقت لدفعها لنا بالمقال للنشر.والمبلغ الذي طلبته دكتور نوال السعداوي كان بالنسبة لي أعلى أجر أشهده لكاتب نظير كتابة مقال في مصر، وفي ظني في العالم العربي.لهذا لم أستغرب الأمر عندما اشترطت على الشاعر والكاتب المغربي ورئيس تحرير مجلة الموجة الثقافية "محمد مقصيدي" لحضور إحدى الفعاليات الثقافية خارج مصر، أن يدفع لها مقابل وجودها في الاحتفالية ما يزيد عن 5 آلاف يورو.من هنا عرفت معنى وقيمة أن يتحدث كاتب كبير في حجم نوال السعداوي عن المقابل المادي لما يقدمونه من إبداع وكتابات، ويرجع هذا إلى تجذير وترسيخ ما يقدمونه من إعلاء شأن وقيمة الكلمة.وفي مقالتها التي بين أيدينا الآن كشفت فيه عبر رؤية الشباب والشابات في جنوب إفريقيا عندما زارتها في عام 2010 أن تختين نيلسون مانديلا أثر على اتجاهاته الاجتماعية مدللة بذلك بطلاقه من زوجته الأولى بعد أن ساندته سنوات طويلة ومن بعد زواجه من أخرى وتطليقها بعد سنوات مما ينم عن عدم احترامه للمرأة وهذا نص المقال الذي ننشره للمرة الأولى.في إحدي رحلاتي لمدينة نيويورك عام ١٩٨٣ كنت أتمشى في ميدان واشنطن بالقرب من جامعة نيويورك، رأيت حشودا من الشباب في مظاهرة كبيرة يحملون لافتات تطالب بالإفراج عن نيلسون مانديلا.سألت طالبة إفريقية أمريكية من هو مانديلا؟قالت: بطل جنوب افريقيا يحارب الحكم العنصري حكموا عليه بالسجن منذ أكثر من عشرين عاما، تعرفت بعد ذلك علي عدد كبير من المناضلين والمناضلات ضد الحكم العنصري ممن يعيشون في جنوب افريقيا وخارجها، كانت المظاهرات الشعبية في الغرب والشرق لا تكف عن المطالبة بالإفراج عن البطل الإفريقي نيلسون مانديلا. لم أشهد مظاهرة واحدة في مصر، رغم أننا في قارة إفريقيا، لكن خلال الثمانينات من القرن العشرين كنا نعيش الغربة عن قارتنا الإفريقية، منذ تولي الحكم أنور السادات عام ١٩٧٠ ثم حسني مبارك ١٩٨١، عادت مصر إلى عهد الاستعمار القديم قبل ثورة ١٩٥٢، ثم الاستعمار الجديد، حتى ثورتي يناير ٢٠١١، و٣٠ يونيو ٢٠١٣، ونجاحهما في إسقاط حكم مبارك وحكم الإخوان المسلمين، ويسعى الشعب المصري اليوم للتخلص من الاستعمار الجديد والمعونة الأمريكية. بالطبع كان نيلسون مانديلا بطلا تفخر به بلاده وكل بلاد إفريقيا، أمضى بالسجن ٢٧ عاما وخرج عام ١٩٩٠ بعد حملات شعبية كبيرة في معظم بلاد العالم، خرج مناضلا كما كان، قويا كما كان، قاد شعب جنوب إفريقيا للتحرر من حكم الأبارثيد العنصري، وأصبح أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٩، كما أصبح الأمين العام لحركة عدم الانحياز من ١٩٩٨ إلى١٩٩٩، وهي حركة هامة كان يمكن أن تقود شعوب إفريقيا وآسيا إلى الاستقلال عن القطبين الأمريكي والسوفياتي معا، لولا الهزائم التي أضعفت قياداتها: جمال عبدالناصر وتيتو ونهرو.تقلد نيلسون مانديلا مناصب رفيعة في بلده والعالم وتسلم جوائز كثيرة، وكان من أعظم الشخصيات في القرن العشرين، وقد سافرت إلى جنوب إفريقيا أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة في مناسبات أدبية متعددة، تعرفت فيها على بعض الأدباء والأديبات الشابات، كان بعضهم من المنتمين إلى الطبقات الوسطى والعليا في جنوب إفريقيا، يؤيدون سياسة نلسون مانديلا الاقتصادية الليبرالية، وسعيه من أجل الوحدة الوطنية والمصالحة بين جميع فئات المجتمع، لكن البعض الآخر من الطبقات تحت الوسطى والطبقات الفقيرة كانوا يختلفون مع سياسة مانديلا في السنين الأخيرة، يرون أنه فقد ثوريته الأولى، وكان في شبابه معاديا شرسا للاستعمار متعاونا مع الاشتراكيين والشيوعيين ضد القهر الاقتصادي، وفي أوائل الخمسينات من القرن العشرين تأثر مانديلا بأفكار كارل ماركس وجواهر نهرو، أول صديق له من البيض كان شيوعيا، لكنه بعد أن أصبح رئيس الدولة ومقربا من الرؤساء الأمريكيين، لم يعد يتحدث عن الفوارق الطبقية بل يتحدث عن الفقر بصفة عامة، كما يفعل الرأسماليون الليبراليون.قال لي أحد الأدباء الشباب في جوهانسبرج ( عام ٢٠١٠) إن طفولة مانديلا ونشأته لعبت دورا في تشكيل شخصيته وميوله، تعرض لعملية الختان حسب العادات الإفريقية، خضع للتقاليد والمحرمات، ورث المسيحية عن أمه، في أول يوم بالمدرسة أعطته المعلمة اسما إنجليزيا هو نيلسون، وكان اسمه الأصلي روليهلا هلا مادينا، كان يميل للرياضة والرقص والفن، كتب مسرحية عن إبراهام لينكولن، تصور أن الاستعماريين محسنون يحبون المساعدة، لكنه في أول شبابه أدرك الاستغلال الاستعماري والقهر العنصري، ثم أدرك القهر الاقتصادي وأصبح مناضلا ثوريا.وقالت إحدى الأديبات، كنت أحب نيلسون مانديلا حتى علمت عام ١٩٩٢ أنه طلق زوجته "ويني" بعد أربعين عاما من الزواج، منها ٢٧ سنة قضاها في السجن، ظلت زوجته "ويني" وفية له تسانده وتحرك الاحتجاجات والمظاهرات من أجل الإفراج عنه، ولم تكف عن الحركة حتي أطلق سراحه عام ١٩٩٠، وحصل على البراءة ثم نال الاحترام الذي يستحقه، بعد كل ذلك يطلقها ويتزوج للمرة الثالثة عام ١٩٩٨ وهو في الثمانين من عمره؟قال الأديب الشاب مدافعا عن مانديلا، هذه تقاليد في بلدنا وكثير من الرجال يفعلون ذلك. ردت الأديبة الشابة، لكن نيلسون مانديلا ليس رجلا عاديا يتبع هذه التقاليد البالية التي لا تحترم المرأة. إنه مناضل ثوري عليه تغيير التقاليد وليس الخضوع لها، وعليه أن يضرب المثل الأعلى للرجل في حياته الشخصية الخاصة وليس فقط في الحياة السياسية العامة.