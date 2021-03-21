محافظ الوادى الجديد: دعم محطة كهرباء بلاط بمحولين جديدين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه بالتنسيق مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تم دعم محطة محولات كهرباء بلاط بمحولين جديدين.وأوضح أن ذلك يأتي لرفع كفاءة المحطة، واستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية المتزايدة، والتوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة.وأضاف المهندس محمد كامل، مدير عام قطاع شبكات الكهرباء بالمحافظة، أنه يجرى حاليًا دخول المحولين الخدمة بزيادة قدرها 50 ميجا فولت أمبير، لتصبح قدرة المحطة 240 ميجا فولت أمبير بدلًا من 190 ميجا فولت أمبير.