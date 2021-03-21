براتب 1200 جنيه.. القوى العاملة تطلب إخصائيين تمويل

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى الجمعيات بدمنهور وذلك براتب 1200 جنيه، إضافة إلى حافز.تتضمن الوظائف المتاحة بالجمعية إخصائيين تمويل، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وألا يزيد عمره عن 40 سنة.وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0453317593، والتواصل مع المدير المسئول ممدوح مصطفى، أو التوجه لمقر الجمعية في شارع ماهر متفرع من شارع عبد السلام الشاذلي، دمنهور.