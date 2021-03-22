أمهات أطفال داون.. حكايات سيدات يستحقن التكريم مرتين

• هناء: طورت من قدرات ابنتي حتى أصبحت فنانة تشكيلية



• إيمان: ابني أول عارض أزياء من أصحاب "داون"

يتزامن اليوم العالمي لأطفال متلازمة داون مع اليوم الذي تم اختياره ليكون عيد الأم، وفي هذا اليوم أصبحت أمهات أطفال داون لهن احتفالين، كونهن بطلات حاربن في سبيل أن يكون أولادهن ليسوا أقل من أي طفل عادي، وآمنّ بأنه من خلال تطوير مهارات أبنائهن سيكونون أصحاب بصمات كبيرة في المجتمع.وبحسب الأمم المتحدة يمكن تحسين نوعية حياة المصابين الذين يعانون من متلازمة داون من خلال تلبية احتياجاتهم، والتي تتمثل في توفير الرعاية الصحية بإجراء الفحوص الطبية المنتظمة لمراقبة النمو العقلي والبدني، وتوفير التدخل في الوقت المناسب سواء في مجال العلاج الطبيعي أو تقديم المشورة أو التعليم الخاص.وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يقدر عدد المصابين بمتلازمة داون بين 1 في 1000 إلى 1 في 1100 من الولادات الحية في جميع أنحاء العالم، ويولد كل عام ما يقرب من 3000 إلى 5000 من الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب الجيني.هناء أمين، سيدة تجاوزت الأربعين من عمرها، رزقها الله بابنة من أطفال متلازمة داون، ظلت ورائها إلى أن أصبحت فنانة تشكيلية، فالتحقت بكلية الفنون الجميلة بمنحة، وتروي أنها حصلت على دورات تدريبية لتساعدها في تربية الفتاة إلى نجحت في مساعدتها على تطوير مهاراتها، منتقلة للحديث عن التعليم والتي كانت المرحلة الأصعب، لأن هناك مدارس رفضت التحاقها بها لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنهم غير مؤهلين لاستقبالها والتعامل معها.وبعد أن نجحت الأم في إلحاقها بمدرسة، فوجئت في أحد الأيام بتعرض الفتاة للضرب والتنمر من قبل أحد زملائها في تلك المدرسة، فقررت الأم ألا تستكمل مغامرتها في إلحاقها بمدرسة عادية، إنما ألحقتها بمدرسة مخصصة لذوي الاحتياجات لتجد من يمكنها التعامل معها في حالتها، وبالفعل اجتازت الفتاة مراحلها التعليمية إلى أن أصبحت الآن 20 عامًا.وبنبرة فخر، تتابع الأم أن الفتاة أنهت العام الثالث من المدرسة التأهيلية وفي الوقت نفسه تدرس بكلية الفنون الجميلة، ونجحت في أن تحتل لوحاتها إعجاب كل من يراها في وزارات الشباب والبيئة والسفارة الأمريكية وغيرها من الأماكن الهامة.مصطفى نوفل الذي أتم 18 عامًا، تقول والدته إيمان أحمد، إن التعليم كان أصعب مراحل مرت عليها، لعدم قبوله بسهولة في المدارس العادية لعدم وجود الإمكانيات الكافية لمرافقة أطفال من متلازمة داون، أيضًا تعامل الأطفال معه لن يكون سهلًا، أيضًا بُعد مسافة المدارس الفكرية وقتها عن محل إقامتها في كفر الزيات بالغربية، فاضطرت للسفر به إلى مركز آخر لإلحاقه بمدرسة فكرية وهو مركز طنطا –عاصمة المحافظة.وبنبرة اعتزاز بكونه وليدها الذي حاربها الجميع بسببه، قالت والابتسامة تملئ وجهها إنها ظلت تشجعه وتطور من مهاراته إلى أن أصبح أول عارض أزياء من أصحاب متلازمة داون على مستوى الجمهورية، وتم تكريمه من قبل رئيس الجمهورية.