«نائب الأزهر» يتابع أعمال صيانة المدينة الجامعية للطالبات

تابع الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اللمسات النهائية في أعمال الصيانة بمبنى السيدة رقية - رضي الله عنها - مبنى (ز) بمرافقة اللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن الإداري.وطالب نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة والتجديدات ببعض المباني؛ بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الطالبات.كما طالب إدارة الحدائق بسرعة الانتهاء من أعمال التجديدات بالحدائق وتنسيقها، وعمل استراحات خشبية؛ إضافة إلى عمل برجولات بالحدائق متنفسًا للطالبات خلال مذاكرتهن، خاصة ونحن نستقبل فصل الربيع، مشددًا على ضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت؛ ليكون هناك مساحات خضراء.وشدد فكري على متابعة عمليات الإضاءة والاهتمام بالنظافة، ومتابعة المطاعم يوميًّا، كما شدد على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا؛ من خلال الحرص على النظافة العامة، وارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، سواء في القاعات الدراسية، أو المدن الجامعية.وفي ختام جولته نبه على الاستمرار في إجراء عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر لجميع المباني والمنشآت؛ حرصًا على صحة الطالبات وسلامتهن، سواء في الكليات أو المدن الجامعية.