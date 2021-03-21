«التكنولوجيا ومكافحة الفساد» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة

تعلن الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، افتتاح البرنامج التدريبي "تطبيق تكنولوجيا المعلومات في مكافحة الفساد المالي والإداري"، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، للمجموعة الثانية المكونة من عشرين مشاركا من العاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية، خلال الفترة من 21 وحتى 23 من شهر مارس الجاري عبر تقنية البث المباشر.يهدف البرنامج في إلى إبراز خطورة الفساد الإداري والمالي على مختلف الاقتصاديات، وخاصة النامية منها، كونه يعيق خطط التنمية بها ويعرقل جهود الاستثمار ويحول دون لحاقها بركب التقدم والتطور، وكذا الوقوف على مختلف أسباب الفساد الإداري والمالي وسبل مكافحته والوقاية منه.