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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 20 طن مخلفات بحي شمال المنيا

الأحد 21/مارس/2021 - 10:42 م
رفع 20 طن مخلفات
رفع 20 طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
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واصل حي شمال مدينة المنيا أعمال تطوير وتبليط الأرصفة بشوارع الحي في إطار خطة رفع كفاءة الشوارع والطرق العامة، كما نظم حملة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة حيث تم رفع 20 طن مخلفات.

وقال محمود حسين رئيس حي شمال المنيا، إن العمل يجري على قدم وساق فيما يخص أعمال تركيب البلاط والبلدورات بشارع بور سعيد وأمام المنطقة الأزهرية ومعهد عمر بن عبد العزيز الأزهري بحي شمال المدينة، والتي تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١، وخطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق أحياء المدينة، مشيرا إلى أنه وبالتوازي مع هذه الأعمال تواصلت أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة ونظافة الميادين، حيث تم رفع 20 طن مخلفات.

وأضاف رئيس الحي أن هذه الأعمال جاءت في ضوء توجيهات العميد رئيس المدينة برفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالي بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لإعادة الشكل الحضاري لشوارع وأحياء وقرى وطرق المركز والمدينة، والتأكيد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث كلف رئيس حي شمال بمتابعة الموقف التنفيذ الذي يجري بمشروعات الحي.

فيما أكد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه يولي اهتماما خاصا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى ضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

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