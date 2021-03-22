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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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محطات في حياة نوال.. أحلام الطفولة ومناصرتها للمرأة

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:12 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
سارة ساويرس
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غيب الموت، أمس، الكاتبة نوال السعداوي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ90 عامًا، وذلك بعد تعرضها مؤخرًا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

أحلام الطفولة
فى حوار سابق أجرته «الدستور» مع نوال سعداوي، الطبيبة والمناصرة لحقوق المرأة، كشفت عن أحلام طفولتها، وبداية تكوينها الأدبي وما كانت تسعى إليه من أحلام ظللت تراودها، حتى الآن، لكنها لم تستطع تحقيقها، قائلة عن طفولتها: "كانت لدى موهبة البيانو، وكانت معلمتى تقول لأبي وأمى إنني موهبة فى العزف على البيانو، لكن هذا يحتاج لشراء واحد فى المنزل للتدريب عليه".

حينها تحوّل صوت نوال إلى نبرة حزينة: "أهلي كانوا غير قادرين على شراء البيانو فى المنزل، لهذا تجاهلت موهبتي فى العزف عليه، وكانت لدى مواهب أخرى غيرها"، كما تمنت فى طفولتها تعلم فن الرقص، لافتة إلى أنه كان أحد أحلام طفولتها، واصفة شعورها:"ما هوّ الإبداع غير أن الشخص يستمتع، وهذا ما يفعله بنا الرّقص".

جريمة الختان فى حياتها
تعرّضت نوال في سن صغير لعملية الختان، ومنها جاءت لتحارب هذا التقليد من خلال أعمالها الأدبية، كناشطة في مجال حقوق الإنسان وطبيبة، كانت ترفض تمامًا هذه العملية، وتؤمن أن الأطفال والإناث يجب حمايتهم من هذا النوع من العمليات.

بطلات رواياتها من شخصيتها
وفى هذا الأمر تحدثت نوال السعداوي، للدستور عن أعمالها التى كانت دوما تحارب فيها قضية الختان وغيرها من القضايا التى تواجهها المرأة، مشيرة إلى أنها لا تعتمد فقط على الخيال فى أعمالها بل على تجاربها الشخصية، حيث تؤكد في جميع حواراتها: "بطلات رواياتي فيهن سيرة ذاتية.. مني ومن شخصيتي".

الاتجاه إلى الكتابة
ونوال سعداوي هى طبيبة أمراض صدرية ونفسية، ولدت في 27 أكتوبر 1931، واتجهت لموهبة الكتابة، حيث عُرف عنها كتاباتها الحرة، وأعمالها التى حاربت فيها أفكار كثيرة انتشرت في المجتمع، على رأسها تمييز المرأة عن الرجل، كما دافعت عنها فى أغلب أعمالها، خاصة ظاهرة الختان، التى تعتبر كجريمة فى حق كل فتاة.

وتقلدت نوال منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة بالقاهرة، والأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، وأسّست جمعية التربية الصحية وجميعة للكاتبات المصريات، وعملت فترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحررة في مجلة الجمعية الطبية.

أبرز مؤلفاتها
ومن أهم مؤلفاتها كتاب "الوجه العاري للمرأة العربية"، الذي صدر عام 1977، وتسلط من خلال هذا الكتاب الضوء على النظم الأبوية التي تضطهد المرأة بشكل مباشر وكتاب "الأنثى هى الأصل" سلطت فيه الأضواء على الأصل المنسى للكائنات، ورواية "امرأتان فى امرأة"، وفيه تحدثت عن المرأة التى تعيش فى عالمنا العربى فى صراع نفسى، عميق بين شخصية تريدها متحررة من قيود المجتمع، وكتاب "المرأة والجنس" والتى تواجه فيه المجتمع بالحياة الجنسية للرجل والمرأة التى يخجل الحديث عنها كثيرون بل ويراها البعض خطيئة ونجاسة، فتعيد تعريف الكثير من الأشياء للمجتمع بصورة أكثر انفتاحا وعلما.

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