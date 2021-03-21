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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«معارج الروح» في مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية

الأحد 21/مارس/2021 - 09:51 م
معارج الروح
معارج الروح
حمدين حجاج
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يستضيف مركز الجزويت الثقافي، في السادسة والنصف من مساء غد الإثنين، ندوة مناقشة وتوقيع كتاب "معارج الروح" للكاتبة آمال الشاذلي بالمكتبة الاستعارية.

يشارك في المناقشة الدكتورة سحر شريف، استاذ النقد والادب ووكيل كلية الاداب بجامعة الإسكندرية، ويدير اللقاء فتحي بركات، رئيس مجلس الأمناء.

يضم "معارج الروح" خمسين نصا، يغلب عليها روح التأمل في أحوال حياتنا اليومية، تعني بالتكثيف الدلالي لتكون بمثابة طلقات نافذة ضد القبح وغلظة العالم.

ومن أجواء الكتاب: "كأن السحاب ياصديقي أنشوطة حريرية تحكم وثاقها حول أنفاس القمر الناعمة كوجنتي رضيع كلاهما كانا وديعا، راقيا وكنت انا نجمة تتلصص من خصاص نفذتها ترنم السحاب باوراد الندم وترنم القمر بأوراد المحبة فتنزل رطبا كالتي لمريم كأن الكون جذع محبة وكل جذع كون وهكذا ياصديقي تعلمت ان أهز جذع الأماني وجذع القلم وجذع الكلمة".

وصدر للكاتبة آمال الشاذلي مجموعات قصص: ضجيج الصمت، لحظة اغتيالى، لسبب ما، ومتتالية قصصية بعنوان طرقات على أبواب السكون، وروايتين: أرض المغفرة، منتصف أغسطس، ونصوص في كتابين هما: شظايا، فتنة المطر، وهي عضو باتحاد الكتاب منذ 2001.

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