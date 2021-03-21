الباز: السيسي يمثل «السند والحماية» لسيدات مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل لسيدات مصر "السند والحماية"، مشيرًا إلى أنه يعمل بصدق في ملف إنصاف المرأة ولا يتاجر بما يقوم به.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن رسائل سيدات مصر للرئيس السيسي في التقرير الذي عُرض اليوم خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، لمسنا فيها الصدق، متسائلًا: "الستات دي منتظرة إيه من الرئيس؟، لا يوجد شيء ينتظروه منه كي يقولوا هذا الكلام في حقه، فكلامهم تعبير عفوي جدًا".



