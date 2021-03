رئيس التنمية الثقافية يفتتح أسبوع الأفلام الكولومبية بالهناجر

افتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وأنا ميلينا مينيوس دي جافيرا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، مساء الأحد، أسبوع "الأفلام الكولومبية"، الذي يقام بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة، ويستمر حتى 26 مارس الجاري، بسينما الهناجر.وفي كلمته؛ أكد عبدالوهاب أن السينما هي التي توضح ثقافات الشعوب، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع يعد بداية للتعاون المثمر بين قطاع الصندوق وسفارة كولومبيا بالقاهرة، موجهًا التحية لسفيرة كولومبيا والحضور.ووجهت "دى جافيرا" الشكر لقطاع الصندوق على التعاون الكبير في إقامة أسبوع للسينما الكولومبية بالقاهرة، مشيرة إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا وانتشارها في كل العالم إلا أن عروض الأفلام بالقاهرة يعد بداية لحوار ثقافي بين الدولتين، كجزء من الثقافة الكولومبية ليتعرف عليها الجمهور المصري، واستعرضت السفيرة أسماء الأفلام التي سيتم عرضها خلال الأسبوع.وعرض خلال الافتتاح فيلم Gabo وهو وثائقي يدور حول حياة الكاتب الكولومبي الأشهر جابريل جارسيا ماركيز، والحائز علي جائزة نوبل في الآداب عام 1982، كما يعرض غدًا الإثنين فيلم "of love and other demons" والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ"ماركيز"، كما تعاد عروض الأفلام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في الفترة من 22 وحتى 27 مارس الجاري.