رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمالقة التكنولوجيا ينضمون لمبادرة الحد من المخلفات الإلكترونية

الأحد 21/مارس/2021 - 10:46 م
المخلفات الإلكترونية
المخلفات الإلكترونية
أ ش أ
طباعة
ذكرت صحيفة "اليابان اليوم" أن عمالقة صناعة التكنولوجيا في العالم، انضموا حديثا إلى مبادرة جديدة بقيادة مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ تهدف إلى تقليل المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها.

أشارت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إلى أن المبادرة تأتي لمواجهة الشهية المفتوحة للبشرية لاستهلاك الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات، إلى جانب العمر القصير للعديد من المنتجات التقنية، ما أدى في نهاية الأمر إلى تزايد حجم النفايات الإلكترونية.

وأفادت "اليابان اليوم" بأنه وفق إحصائيات الأمم المتحدة، وصلت النفايات الإلكترونية خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 50 مليون طن، يعاد تدوير نحو 17% فقط منها.

أشار التقرير إلى أن هذه الأطنان من النفايات تحتوي على معادن اقتصادية هامة من بينها الذهب والفضل والنحاس والبلاتينيوم، مضيفة أنه وفق تقديرات الأمم المتحدة يتم هدر ما قيمته نحو 55 مليار دولار سنويا.

ونقلت الصحيفة عن بريندان إيدجيرتون المسئول بمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة قوله، لا يمكن الاستمرار في الافتراض بأنه يمكننا أن نصنع ما نشاء من منتجات دون التفكير في عواقب الأمور، مضيفا أن الخطوة الأولية للمبادرة هي الخروج بفكرة مشتركة عن الشكل الذي قد يبدو عليه الاقتصاد الدائري.

بدوره، قال جايمس بانينجتون من المنتدى الاقتصادي العالمي إن نصف الانبعاثات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تأتي من استخدام المعدات ومراكز البيانات، فيما تتسبب عملية الإنتاج في النصف الآخر، مضيفا "أحد الطرق الرئيسية لخفض هذه الانبعاثات هو من خلال خلق اقتصاد دائري.. إعادة استخدام وإعادة تدوير وإطالة عمر المنتجات".

وأكد أنه على الرغم من أهمية اللوائح المتعلقة بالنفايات، إلا أن هناك حاجة أيضًا إلى المزيد من منشآت إعادة التدوير المتخصصة في معالجة النفايات الإلكترونية، للتعامل مع الحجم الهائل الموجود منها.

ونقل تقرير صحيفة "اليابان اليوم" عن ميشيل مورفي نائب رئيس شركة ديل لهندسة تطوير المنتجات قوله إن شركته ستعمل على جعل 50 % من المواد المستخدمة في منتجاتها قابلة لإعادة التدوير والاستهلاك بحلول 2030، مستدركا بالقول إنه "كصناعة.. علينا أن نتحرك بشكل أسرع".

موضوعات متعلقة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021


الصور

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

الطفل «زياد».. يحفظ القرآن ويحلم بالقراءة في حفل ليلة القدر أمام السيسي (الفيديو)

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة المولد 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يفتتح أسبوع الأفلام الكولومبية بالهناجر

صدور «كل الفصول خريف» للكاتبة الشابة هبة عبدالحليم

«التكنولوجيا ومكافحة الفساد» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة

سعيد ناشيد: «السعداوي» زرعت بذور الوعي لدى أجيال من الثقافة العربية