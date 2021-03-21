تفاصيل حادث تسلل على الحدود بين إسرائيل ولبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن حادث تسلل على الحدود مع لبنان.وقال هيدي زيلبرمان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي ثلاثة مشتبه بهم عبروا الحدود من لبنان إلى الداخل قرب كيبوتس يفتاح"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.والتقى أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما قدم له خريطة للأهداف التي حددتها إسرائيل في لبنان، ويحمله رساله إليهم تقول إن المواجهة المقبلة مع حزب الله ستدمر بلادهم.وأطلع كوخافي، ماكرون، على خرائط توضح أهداف الجيش الإسرائيلي في لبنان، كما حمله رسالة إلى لبنان مفادها أنه في المواجهة القادمة مع حزب الله ستتضرر البلاد بشدة.