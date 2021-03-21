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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: 140 إصابة بكورونا في 6 محافظات

الأحد 21/مارس/2021 - 10:38 م
كورونا في اليمن
كورونا في اليمن
وكالات
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سجل اليمن اليوم الأحد 140 إصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في ست محافظات في حصيلة يومية هي الأعلى منذ إعلان الحكومة الشرعية عن مؤشرات تفش لموجه ثانية من الوباء أواخر فبراير الماضي.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء (كورونا) في بيان إنها سجلت 14 حالة وفاة بالفيروس و4 حالات شفاء خلال ال24 ساعة الماضية على مستوى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية. وأوضحت أن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي ارتفع الى 3418 إصابة و751 حالة وفاة في مقابل 1534 حالة شفاء.

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