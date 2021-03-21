33 ألف طالب يؤدون الامتحانات اليوم بجامعة الفيوم

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ٣٣٦٢ طالبًا وطالبة وذلك اليوم الأحد.أشار أنه خلال الفترة الصباحية قام ٢٥٨٥ طالبًا وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ٨٣، منهم ١ تقدم بعذر، و٨٢ غابوا بدون عذر، ويوجد طالب واحد قام بأداء امتحانه داخل لجنة خاصة، وتم ضبط حالتي غش، في حين لم يتم تسجيل حالات تخص فيروس كورونا.وأضاف أنه خلال الفترة المسائية قام ٧٧٧ طالبا وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١٥، جميعهم بدون عذر، ولم يتم تسجيل حالات تخص اللجان الخاصة، أو حالات الغش، أو حالات خاصة بفيروس كورونا.