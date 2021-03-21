سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال تركيب الكشافات والإنارة في تجمع الكميلات

تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، مساء اليوم الأحد، أعمال تركيب كشافات وانارة تجمع الكميلات بالكيلو 20 بطريق مرسى مطروح السلوم، بحضور نواب مركز ومدينة مرسي مطروح والحاج باسط جعفر.وأوضح السكرتير العام لمحافظة مطروح أن يأتي ذلك في إطار خطة توفير وتركيب مهمات وكشافات إنارة بجميع المناطق بمدينة مرسي مطروح وتجمعاتها من تجمع الكميلات غربا حتى سملا شرقا بالكيلو 17 طريق مطروح الإسكندرية.وأكد أن بلغ عدد التجمعات 45 تجمع للتيسير على المواطنين بها، من خلال العمل بالتوازي من خلال سيارتين إنارة للإسراع في تركيب الكشافات ومراجعة جميع الاعمدة قبل حلول شهر رمضان الكريم.