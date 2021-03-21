تعرف على موعد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في الأزهر الشريف، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد الخاصة بأوراق إجابات الشهادة الابتدائية والإعدادية لطلاب المعاهد الأزهرية.وأضاف "عبد العظيم" أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادتين غدًا الإثنين من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، على أن يتم طرحها على بوابة الأزهر الإلكترونية بعد اعتمادها لتكون متاحة أمام كافة الطلاب.وأوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات أن نسب النجاح في الشهادتين مرتفعة في الترم الأول، على أن يستكمل الطلاب الاختبارات الشهرية المقررة في الفصل الدراسي الثاني طبقًا للجداول المعلنة من قبل القطاع.وعن طبيعة المناهج التي سيتم امتحان الطلاب بها خلال الاختبارات الشهرية، أوضح "عبد العظيم" أن الطلاب سيؤدون اختبار كل شهر في المنهج المحدد له فقط وليس من أول العام الدراسي، بمعنى أن يكون اختبار شهر مارس في منهج شهر مارس قط وأبريل ومايو كذلك الأمر.