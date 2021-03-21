رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على موعد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأحد 21/مارس/2021 - 09:34 م
الشهادتين الابتدائية
الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
أميرة العناني
طباعة
قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في الأزهر الشريف، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد الخاصة بأوراق إجابات الشهادة الابتدائية والإعدادية لطلاب المعاهد الأزهرية.

وأضاف "عبد العظيم" أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادتين غدًا الإثنين من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، على أن يتم طرحها على بوابة الأزهر الإلكترونية بعد اعتمادها لتكون متاحة أمام كافة الطلاب.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات أن نسب النجاح في الشهادتين مرتفعة في الترم الأول، على أن يستكمل الطلاب الاختبارات الشهرية المقررة في الفصل الدراسي الثاني طبقًا للجداول المعلنة من قبل القطاع.

وعن طبيعة المناهج التي سيتم امتحان الطلاب بها خلال الاختبارات الشهرية، أوضح "عبد العظيم" أن الطلاب سيؤدون اختبار كل شهر في المنهج المحدد له فقط وليس من أول العام الدراسي، بمعنى أن يكون اختبار شهر مارس في منهج شهر مارس قط وأبريل ومايو كذلك الأمر.

موضوعات متعلقة

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا


الصور

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

الطفل «زياد».. يحفظ القرآن ويحلم بالقراءة في حفل ليلة القدر أمام السيسي (الفيديو)

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة المولد 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يفتتح أسبوع الأفلام الكولومبية بالهناجر

صدور «كل الفصول خريف» للكاتبة الشابة هبة عبدالحليم

«التكنولوجيا ومكافحة الفساد» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة

سعيد ناشيد: «السعداوي» زرعت بذور الوعي لدى أجيال من الثقافة العربية