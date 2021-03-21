بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا والمطرانية لدعم مشروع الفلك

وقع الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الأحد، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية المسئولة عن إدارة مشروع الفلك بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا.يتضمن البروتوكول مجموعة من أوجه التعاون بين مطرانية طنطا وتوابعها وجامعة طنطا حيث تشترك جامعة طنطا مع المطرانية في عدد من المحاور أبرزها: الاشتراك بين الطرفين في تقديم المشورة والتنمية والدعم الفني في المجالات الفنية والموسيقية والأنشطة الرياضية والرعاية الطبية لأبطال متلازمة داون المستفيدين من مشروع الفلك. الاشتراك بين الطرفين في الإشراف على الدورات التدريبية المعدة لأسر أبطال متلازمة داون، وإمكانية اعتماد هذه الدورات من الجامعة.وتشارك الجامعة مع المطرانية في تدريب كوادر متخصصة في تقديم كافة الخدمات للمنتفعين من مشروع الفلك.وتقوم جامعة طنطا بموجب البروتوكول بمشاركة المطرانية في تطوير وتحديث كافة الخدمات التي يقدمها مشروع الفلك للمستفيدين من خدماته، ويدعم الطرفان منظومة البحث العلمي الخاصة بالمشروع.كما يتضمن البروتوكول التعاون في تدريب طلبة جامعة طنطا والباحثين المتخصصين في مجال مشروع الفلك بإتاحة الفرصة للأبحاث الميدانية خاصة لطلبة الدراسات العليا وتضمن البروتوكول تشكيل لجنة من الطرفين لوضع آليات تفعيل البروتوكول.وأثنى الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية، على الدور الفعال لجامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود أحمد زكي في دعم فئة مهمة والترحيب بتوقيع وتفعيل بروتوكول التعاون، والمساهمة في دعم فئة مهمة من المجتمع المصري وهم ذوو القدرات الذهنية الخاصة، وتحديدًا أبطال متلازمة داون الذين يستهدفهم مشروع الفلك.