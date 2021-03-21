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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإعدام لعامل قتل أحد رجال الشرطة أمام مسجد عمرو بن العاص

الأحد 21/مارس/2021 - 09:58 م
الإعدام
الإعدام
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، عامل رخام بالإعدام شنقًا بتهمة قتل أحد رجال الشرطة أمام مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية للبت في قرار إعدامه من عدمه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، وأمانة سر خالد عبد المنعم.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "ملاك. م"، عامل رخام بقتل المجني عليه "محمد سعيد" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيَّت النية وعقد العزم وصمم على تحقيق النية على قتل أي من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكينا، وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجني عليه فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض مبادرًا إياه بطعنة استقرت في عنقه قاصدًا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته.

أضاف أمر الإحالة شروع المتهم في سرقة السلاح الناري والذخائر الخاصين بعهده المجني عليه إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وضبط متلبسًا بالجريمة.

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