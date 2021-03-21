«حماة الوطن» بالجيزة يفتتح مقر أمانة الحزب بكرداسة

افتتح حزب حماة الوطن بالجيزة، مقر أمانة الحزب بمركز كرداسة ضمن فاعليات الاحتفال بعيد الأم، تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، والدكتور نافع عبدالهادي أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب.وشهد الحفل تسليم شهادات الأم المثالية ضمن احتفالات عيد الأم، وكذلك افتتاح معرض شباب الخريجين الذى يأتي ضمن سلسلة من المعارض، التي تبدأ أمانة الحزب بالجيزة فى إقامتها ضمن مبادرة يتبناها الحزب تستهدف توفير السلع للمواطنين بمحافظة الجيزة بأسعار متميزة.وقال الدكتور إسلام عوض، المتحدث الرسمي بأسم أمانة حزب حُماة الوطن بالجيزة، إن افتتاح مقر أمانة حُماة الوطن بكرداسة، ضمن احتفالات الحزب بعيد الأم تأتي معبرة عن اهتمام الحزب بكل ما يخص المرأة المصرية باعتبارها أيقونة المجتمع وإحدي ركائز نهضته، مشيرًا إلى أنه يجب علينا جميعا الترسيخ لذلك لدى الشباب والأجيال الناشئة.أضاف عوض أن أمانة حزب حُماة الوطن بالجيزة، أعدت فاعليات متنوعة للإحتفال بأمهات مصر بجميع مقرات أمانات الحزب بالمحافظة، وراعت تنويع هذه المظاهر الاحتفالية، التي نظمتها أمانة الحزب بالتنسيق مع جميع أمانات المحافظة، من أجل إسعاد أمهات مصر فى يوم عيدهم، من هنا جاء افتتاح مقر الحزب بمركز كرداسة ضمن مظاهر احتفالات أمانة الحزب بالجيزة بعيد الأم.من جانبه، أكد اللواء محمد الكيلاني الأمين المساعد وأمين التنظيم لحزب حُماة الوطن بالجيزة، أن افتتاح مقر الحزب بمركز كرداسة، يأتي من منطلق دعم الحزب للمشاركة السياسية والمجتعية لجميع أهالي قري ومراكز وأحياء محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن افتتاح المقر هو مجرد بداية لأنشطة وفعاليات سيتم مشاركة أبناء كرداسة بها مستقبلًا.وتابع اللواء الكيلاني الحديث عن المركز قائلًا: إن كرداسة تعد من أهم وأكبر القرى المصرية القديمة التي تقع بنطاق محافظة الجيزة، وسنعمل على الاهتمام بإقامة الأنشطة والفاعليات الثقافية والندوات الدينية التنويرية والدورات التدريبية التثقيفية والمعرفية بها، من أجل توعية الشباب والمواطنين وإعدادهم، لمواجهة الفكر المتطرف بالمعرفة والثقافة المستنيرة.ووجه رضا المكاوي أمين حزب حماة الوطن بكرداسة، كلمات الترحيب والشكر إلى جميع الضيوف والحضور، لافتًا إلى البدء في تنفيذ الأنشطة والفاعليات المقررة وكذلك البرامج التنموية لأهالي كرداسة الكرام.فى بادرة طيبة، شارك في الاحتفال المستشار علاء المكاوي أمين حزب مستقبل وطن بكرداسة، والصحفي بالأهرام مجدي فتح الله، وإيهاب الشيخ، وخالد البحيري متابعة المديرية، وهدى عبدالسلام مدير التعليم الابتدائي بإدارة كرداسة التعليمية، وإبراهيم حمزة المكاوي وعمار شعبان عمار، وحسن على سليمان مدير مدرسة أحمد عبدالله الإعدادية، ومحمد علي سليمان من إدارة كرداسة التعليمية، وآمال موسى سيدة الأعمال الخيرية بمركز كرداسة.