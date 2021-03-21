«شعبة الاتصالات»: توزيع 800 ماكينة دفع إلكتروني على التجار

كشف المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية بالقاهرة، عن أن نشر خدمات المدفوعات الالكترونية في التعاملات الحكومية سيؤدي إلى تنشيط السوق ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب علي مستوى الجمهورية، موضحًا أن المدفوعات الإلكترونية نمت بنسبة 50% خلال جائحة كورونا المستجد.وقال سعيد، لـ"الدستور" إن الشعبة بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية تقوم بنشر 800 ماكينة دفع الكتروني ضمن مبادرة البنك المركزي المصري على التجار خلال العام الجاري بهدف نشر الخدمات المالية والمدفوعات الالكترونية بين صغار التجار.أضاف أن تطبيق الفاتورة الالكترونية في المعاملات اليومية على الشركات والتجار سيؤدي لنشر خدمات الدفع الإلكتروني، ودفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة في المنافسة وتوحيد الفاتورة القيمة المضافة علي الجميع، ويقضي علي عمليات حرق الأسعار من قبل بعض التجار.