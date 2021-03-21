إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بـ«سنورس الفيوم»

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والمهندس محمود هاشم، رئيس مجلس المدينة، بالتصدي الفورى لحالات التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.أسفرت الحملة عن 6 حالات تعدٍ بنطاق المركز أن الحالة الأولى تمت إزالتها فى حملة برئاسة جمال العوامى نائب، رئيس المركز لشئون المدينة بمدينة سنورس بزمام جمعية سنورس أول الزراعية على مساحة 1 قيراط.كما قامت الوحدة المحلية لقرية سنهور البحرية بإزالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة عبارة عن كشك خشبى وسياج حديدي على مساحة 3 أفدنة، وقامت الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوى بإزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمناطق مختلفة بأنحاء القرية بإجمالى مساحة 2 قيراط و7 أسهم.