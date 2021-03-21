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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعتزم إطلاق منصة تواصل اجتماعي خاصة به

الأحد 21/مارس/2021 - 09:50 م
ترامب
ترامب
وكالات
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ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعمل على إنشاء خدمة أخبار خاصة به.

وقال «جاسون ميلر» وهو متحدث لحملة ترامب الانتخابية لعام 2020، لشبكة «فوكس نيوز»: إن الرئيس يعمل على إنشاء خدمته الخاصة به للتواصل الاجتماعي، حيث قد يتم تشغيلها في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويتم فرض حظر على ترامب من جانب العديد من منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تويتر، حيث كان مستخدمًا غزيرًا بتغريداته، بعد أن قضى فترة طويلة قبل أن يندد بهجوم غوغائيين على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي، وبسبب إصراره على نشر تغريدات تخمينية بأنه كان الفائز الحقيقي لانتخابات الرئاسة عام 2020.

ولم يقدم ترامب دليلًا على نظريته بشأن نتيجة الانتخابات، وتم رفض محاولاته لمنع إعلان فوز بايدن في العديد من المحاكم.

وقال ميلر إن المنصة الجديدة "ستحدد من جديد اللعبة بالكامل" وسيكون هناك عشرات الملايين من المستخدمين.

كان ترامب أكثر استخدامًا لتويتر عن أي سياسي أمريكي آخر في العصر الحديث، وغالبًا ما كان يستخدم هذه المنصبة للإعلان عن تحولات كبرى في السياسة أو إجراء تغييرات في أفراد إدارته الرئيسيين.

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