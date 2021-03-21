البابا تواضروس يستقبل مطران الأرمن بمصر

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأسقف أشود مناتسكانيان، مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر ودياكون رافي بوغوصيان.أشار القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن اللقاء دار حول حضور بعض الرهبان الأرمن لمصر، لتعلم اللغة العربية.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكبر أصوامها على الإطلاق، المعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.