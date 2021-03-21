استخراج 1398 بطاقة رقم قومي للسيدات مجانًا بكفرالشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ من استخراج 1398 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.وأكدت أماني شاكر، مقرر فرع كفرالشيخ، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومى، الأحد، لـ98 سيدة وفتاة بقرية نويش، التابعة لمركز كفرالشيخ، ليصبح إجمالي ما تم استخراجه 1398 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك" الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أيّ غرامات.