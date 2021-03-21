رفع 235 طن تراكمات قمامة من غيط العنب بالإسكندرية

واصل حى غرب الإسكندرية، برئاسة سحر شعبان شن حملات نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بنطاق الحى في استجابة فورية لشكاوي أهالي الحى.ونفّذت إدارة الرصد البيئي بالحي حملة نظافة مكبرة، بالتنسيق مع إدارة تجميل المدينة لرفع 235 طن قمامة من خلف مساكن مصيلحي بمنطقة غيط العنب، حيث تتواجد تراكمات للقمامة منذ عدة سنوات.أشارت سحر إلى أن الحملات التي سبق شنها لرفع تراكمات القمامة من خلف مساكن مصيلحي أسفرت عن رفع ٣٣٧٥ طن قمامة، ليصل إجمالي ما تم رفعه ٣٦١٠ طن قمامة، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الإسكندرية برفع كفاءة النظافة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.