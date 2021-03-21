أسقف أبوقرقاص يترأس أول قداس بعد تجليسه أسقفًا

ترأس الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، الأحد، القداس الأول له منذ تجليسه أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية.شارك فيلوباتير صلاة القداس آباء رهبان دير المحرق العامر وآباء كهنة الايبارشية، بحضور المرتل إبراهيم عياد وخورس الكلية الإكليركية بدير المحرق العامر وسط حضور شعب الإيبارشية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير" الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.