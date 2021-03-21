حصول محطة مياه معصرة أبوصير بالواسطي ببنى سويف على شهادة TSM

أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الأحد، حصول محطة مياه معصرة أبوصير مركز الواسطي بطاقة ٩٠لث على شهادة TSM (الإدارة الفنية المستدامة).وأوضح صحصاح، أنه تم اليوم التفتيش من جانب اللجنة المشكلة من الشركة القابضة على المحطة واجتاز فريق العمل بالمحطة المناقشة الخاصة بمنح الشهادة.فيما كرم المهندس محمود جاد رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة بالنيابة عن اللواء رئيس مجلس الإدارة أعضاء اللجنة المشكلة من الشركة القابضة وهم المهندس عمرو عادل مدير إدارة التفتيش بالشركة القابضة، وحازم محمد السيد بإدارة التفتيش بالشركة القابضة، وسعيد محمود أحمد المتولي بالسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، وأحمد يحي السعدني بالسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، وذلك للجهد المبذول لحصول المحطة علي شهادة TSM.