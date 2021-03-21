غدًا.. أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي، أولى جلسات محاكمة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، فى اتهامهما بالاتجار بالبشر.كانت محكمة جنح شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قررت إحالة المتهمة مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيقي "تيك توك، انستجرام" إلى الجنايات، على ذمة القضية التي تواجه فيها اتهامات بالإتجار بالبشر، والاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، من خلال نشر فيديوهات راقصة على التطبيقات الإلكترونية، ونشر صور عارية لها.وعاقبت المحكمة الاقتصادية المتهمة بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتعدي على قيم المجتمع، قبل أن تتقدم المتهمة باستئناف على الحكم قبلته المحكمة الأعلى، وقضت بإلغاء الحبس والاكتفاء بتغريمها، إلا أن السلطات لم تفرج عن المتهمة لاتهامها بالاتجار بالبشر، وحبستها النيابة على ذمتها.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعصوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر تامر حماد وهاني شحاتة.