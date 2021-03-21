غدًا.. محاكمة رانيا يوسف في سب وقذف إعلامي عراقي

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدًا، جلسات الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، والتي يطالب فيها رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه بتهمة السب والقذف.ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلًا عن الإعلامى العراقى ضد رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي.أضافت الدعوى أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضاف فيها فى برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.