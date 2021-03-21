موعد عيد القيامة 2021

موعد يوم شم النسيم 2021 وأسعار الفسيخ والرنجة

اسعار الفسيخ والرنجة





تعرف على موعد عيد القيامة المجيد 2021 اقرأ أيضاً..





يبحث الكثير من الأقباط المسيحيين في مصر عن، بعد أن بدأوا الصيام الكبير منذ أسابيع قليلة حيث يبلغ عدد الأقباط المسيحيين في مصر ما يقرب إلى الـ 50 مليون مواطن، ويعد عيد القيامة في الكتاب المقدس هذا هو اليوم الذي وجدت فيه مريم المجدلية قبرًا فارغًا في الكهف حيث وُضع يسوع بعد موته صلبًا يوم الجمعة السابق.وعيد القيامة هو يوم عطلة رسمية لجميع السكان والمدارس ومعظم الشركات الخاصة وغيرها وعيد الفصح هو يوم ديني لنحو 300 مليون مسيحي أرثوذكسي في العالم.ويستغرق الصيام 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.وتستعرض الدستور لقراءها موعد عيد القيامة 2021، وذلك لمعرفة أجازة شم النسيم في مصر الذي يحتفل به المصريون جميعا.وينتهى الصوم الكبير باحتفالات الكنيسة بعيد القبامة المجيد، في الثاني من مايو المُقبل، والتي يرأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، كعادته إن لم يستجد ما يجعله ينقل القداس الإلهي إلى كنيسة أخرى مثلما حدث في 2020.ومن المقرر أن يوافق موعد شم النسيم هذا العالم يوم الإثنين 3 مايو 2021، ويتم منح يوم شم إجازة في كل عام للعاملين في القطاع العام والمصالح الحكومية والبنوك، كما تصدر وزارة القوى العاملة قرارا مماثلا للقطاع الخاص.سجل متوسط سعر كيلو الفسيخ 100 جنيه، فيما يتحدد سعر الرنجة حسب الحجم لتبدأ من 33 جنيها إلى 46 جنيها للكيلو الواحد.- كيلو السمك البوري يتراوح بين 40 جنيها إلى 45 جنيها.- السمك البلطي يتراوح بين 20 جنيها إلى 24 جنيها.- سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 400 جرام.. 130 جنيها.- برطمان فسيخ بوري جزال 750 جراما.. 180 جنيها.- برطمان ملوحة أسواني مخلي 750 جراما.. 160 جنيها.- بطارخ بلدي من 1200 إلى 1450 جنيها للكيلو.- فسيخ بوري ترواح من 150 إلى 180 جنيها للكيلو.- رنجة هولندي من 50 إلى 65 جنيها للكيلو.- علبة فسيخ فيليه 400 جرام.. 95 جنيها.- علبة فسيخ فيليه 750 جراما.. 190 جنيها.- علبة ملوحة 450 جراما.. 80 جنيها.