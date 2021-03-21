بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة انتخابات الكونغو الرئاسية تشرع في إعداد تقريرها

أكد الاتحاد الأفريقي نشر بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في الكونغو التي انطلقت اليوم الأحد، وتضم البعثة 20 مراقبا بقيادة رئيس الوزراء السابق لجمهورية جيبوتي، ديليتا محمد ديليتا.

وذكر بيان الاتحاد الافريقي بدء إعداد البعثة تقريرا يضم تقييما موضوعيا ومحايدا للانتخابات الرئاسية، بما في ذلك مستوى الامتثال للمعايير الوطنية والإقليمية والقارية والدولية التي تحكم الديمقراطية، وصياغة توصيات لتحسين العمليات الانتخابية المستقبلية على أساس النتائج التي تتوصل إليها.

وأشار إلى أن مشاركة بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات في جمهورية الكونغو يأتي في إطار الأحكام ذات الصلة من إعلان مباديء الاتحاد الأفريقي التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في القارة السمراء؛ والمباديء التوجيهية للاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات والبعثات وكذلك الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

ويتماشى هذا الانتشار أيضا مع أجندة ورؤية عام 2063 للاتحاد الأفريقي، والتي تهدف إلى الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة.