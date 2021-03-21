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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» توزع 1500 هدية للأمهات في عيد «ست الحبايب» (صور)

الأحد 21/مارس/2021 - 10:53 م
الزراعة
الزراعة
عبدالناصرمحمد
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نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي احتفالية بمناسبة عيد الأم بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة على هامش مهرجان زهور الربيع في نسخته رقم 88.

جاءت الاحتفالية بالتنسيق بين مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وقطاعي الإرشاد والإنتاج الزراعي وعدد من الشركات العارضة بالمعرض.

وشهد الحفل فقرات فنية متنوعة من الفنون الشعبية، والمزمار والطبل البلدي، والتنورة، فضلا عن مسابقات ثقافية في المعلومات العامة.

وتم على هامش الاحتفال تكريم عدد من الأمهات، وأمهات الشهداء، فضلًا عن اجراء سحب بنظام القرعة العلنية على الأمهات والزائرين المتواجدين بالحديقة، على هدايا عينية قيمة، قدمها العارضين، والشركات المختلفة، من نباتات وزهور وورود وصبارات، وقسائم شراء للمنتجات الغذائية من منافذ الوزارة، واجنحة العارضين، حيث بلغت عدد الهدايا التي تم توزيعها وقدمتها الشركات العارضة حوالي 1500 هدية متنوعة.

وفتحت الحديقة أبوابها هذا اليوم للزائرين بسعر مخفض للتذكرة جنيهان، فقط، بدلًا من 5 جنيهات، كما قدمت عددًا من الشركات خصومات بنسب متفاوتة على عدد من معروضاتها احتفالا بهذه المناسبة.

ولاقت الاحتفالية إقبالًا كبيرًا من الجمهور والأمهات، وذلك مع مراعاة اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا.

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