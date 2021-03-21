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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ3200 جنيه.. القوى العاملة تطلب مراقبين وأفراد أمن حتى 40 سنة

الأحد 21/مارس/2021 - 09:53 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الأمن والحراسة بالقاهرة الجديدة، وذلك براتب 3200 جنيه.

تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 200 مراقب أمن، وأفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره على 40 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة في المجال، وأن يبلغ طوله 170 سم.

وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01212776155، أو 01288524414، أو 01066827711، والتواصل مع المدير المسئول معتز محمد، أو التوجه لمقر الشركة في التجمع الأول، خلف موقف الأتوبيس، فيلا 182، القاهرة الجديدة.

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