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الوجبات السريعة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

الأحد 21/مارس/2021 - 08:58 م
الوجبات السريعة
الوجبات السريعة
إسلام جمال
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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص يصابون بنوبات قلبية مع كل مطعم جديد للوجبات السريعة يفتح، في إشارة لمدى خطورتها على القلب.

ووفقًا للتقرير المنشور بموقع «ديلي ميل» البريطاني، فقد وجد العلماء أنه في كل مرة فتحت فيها سلسلة مطاعم وجبات سريعة أبوابها، أصيب 4 أشخاص من كل 100 ألف شخص بنوبة قلبية.

وربطت الأبحاث السابقة بين زيادة استهلاك الوجبات السريعة وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعتبر هذه الدراسة هي من بين أولى الدراسات التي تربط النوبات القلبية بزيادة توافر الوجبات السريعة، حيث نظر الباحثون، في ما إذا كان عدد منافذ الوجبات السريعة في منطقة ما يمكن اعتباره عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية ام لا.

وتحدث النوبة القلبية عندما تمنع الجلطة الدموية بسبب الدهون المتراكمة أو الكوليسترول - تدفق الدم إلى القلب.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء فى العالم.

من جانبه، قال الدكتور تارونبريت سالوجا من جامعة نيوكاسل، وأحد المشاركين في الدراسة، إن النوبة القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، والتى يجب أن يسعى البعض للحد من خطر الإصابه بها.

ومع ذلك، تشير البيانات الحديثة إلى أن عددًا متزايدًا من النوبات القلبية لا يمكن تفسيره بعوامل الخطر المعروفة.

وقارن الفريق جميع حالات النوبة القلبية في أستراليا، بأحد المدن التى تكتظ بمنافذ بيع الوجبات السريعة لمعرفة أعداد المصابين بأمراض القلب.

وركز الباحثون على أكثر 10 منافذ للوجبات السريعة شيوعًا في أستراليا، حيث استخدموا بيانات التعداد لتحديد الكثافة لكل مطعم.

ووجد الفريق أنه بالنسبة لكل مطعم جديد للوجبات السريعة تم افتتاحه، فإن عدد النوبات القلبية لكل 100 ألف شخص زاد بمقدار أربعة كل عام.

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