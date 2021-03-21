واعظات الأوقاف: المرأة في الإسلام شريكة الرجل في عمارة الكون

عقدت قافلة واعظات الأوقاف الدعوية محاضرة بوادي الطرفة بمدينة سانت كاترين بحضور اللواء طلعت العناني رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، والشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء.خلال المحاضرة، أكدت الواعظة رابحة صلاح الدين أن الإسلام كرم المرأة، وأعطاها حقوقًا كانت تفتقدها قبل الإسلام، كما منحها حقوقًا لم تمنحها لها الأديان الأخرى، وأول هذه الحقوق وأهمها حق الحياة، فحرم قتلها.أضافت أن الإسلام جعل جَزاء من يربّى البنات ويُحسن في تربيتهنّ جزاءً عظيمًا وهو الجنّة، كما أعطاها حق المساواة، فساواها في الحقوق مع غيرها وأوصى الإسلام بالإحسان إلى المرأة، والإنفاق عليها حتى لو كانت صاحبة مال، وأيا كان موقعها سواء أكانت أمًّا، أو أُختًا، أو زوجةً، وجعل مقياس الخَيْر في الرَّجل بمقدار خَيره مع أهله، كما أعطاها حق ضرورات العيش من ملبس ومأكل ومسكن وعشرة حسنة.وفي كلمتها، أشارت الواعظة فاطمة موسى أن القرآن العظيم منهج حياة؛ جاء ليبيِّن للبشريَّة طريقَ نجاحها، وخُطَطَ رقيِّها وتقدُّمها، إذ جاء القرآن الحكيم ليوضح لنا المنهج الأكمل، وليحدد علاقة الفرد بالأسرة وبالمجتمع الذي يعيش فيه، فنتمنى أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ولا نكون ممن يهجرون القرآن الكريم.أضافت أن من يقرأ القرآن الكريم تتنزل عليه السكينة والرحمة كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، فلنستعد لشهر رمضان المبارك بالتفقه والتدبر في معاني القرآن الكريم.وأكدت الواعظة هالة محمد ربيع أن الله مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالخلق فقال تعالى: “وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ”، وعندما سئلت السيدة عائشة (رضي الله عنها) عن خلق الرسول (صلى الله عليه وسلم) قالت: ”كان خلقه القرآن”، ومعنى ذلك أنه (صلى الله عليه وسلم) كان ملتزمًا بما أمر به القرآن، مبتعدًا عما نهى عنه، في أقواله وأفعاله ومعاملاته وسلوكه وجميع حياته.من جانبها أكدت الواعظة دينا محمد جدامي أن المرأة هي عماد البناء في المجتمع ؛ لذا كثرت التشريعات التي تتناول أمور المرأة المختلفة، وما كان ذلك إلا لعظم الدور الذي تلعبه في تأسيس المجتمع والنهوض بالدول، فالمرأة نصف المجتمع، وهي البنت ريحانة المنزل، وقرة عين أبيها وأمها، وسبب في دخول أبيها الجنة إن رعاها وأحسن إليها، وهي الزوجة الودود، التي يقع عليها عبء تهيئة السكن لزوجها، وجعل بيتها جنة له ولأبنائها، ومن هذا البيت ينطلق الرجل ليخوض معركة الحياة بنفس قوية، وهي الأم المكرمة التي يقع على عاتقها بناء الأسرة التي هي اللبنة الكبرى في بناء المجتمع كله، فهي التي تحتضن الصغار، وهي من تربي أبناءها على الاقتداء بالحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، سلوكا وحالا.وختامًا أكدت الواعظة وفاء عبد السلام أن الله (عز وجل) قد شرع العبادات لحكم عظيمة ومقاصد سامية تدور في مجملها حول تزكية النفس والتحلي بمكارم الأخلاق، فالحركات والأفعال وحدها لا تكفى.أضافت أن العبادة على وجه العموم تقوم الأخلاق والسلوك والصلاة من أهم هذه العبادات التي تزكي النفس، مضيفة أن الرحمة تتجلى في العبادات والتشريعات التي شرعها الله (عز وجل) على عباده، فقد أرسل الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) رحمة للعالمين.