ليبيا ومالطا تبحثان سبل العمل لصالح تعزيز السلام في ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش - خلال اتصال هاتفي - مع نظيرها المالطي إيفاريست بارتولو، سبل العمل لصالح تعزيز السلام في ليبيا، حتى يتمكن الشعب الليبي من الشروع في التعافي من المعاناة التي تحملها خلال سنوات الحرب الطويلة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، التأكيد على مواصلة بلاده العمل من أجل ليبيا موحدة، وأنها ستعمل داخل الاتحاد الأوروبي؛ لتزويد ليبيا بالمساعدة اللازمة لتطويرها وتدريبها؛ ولبناء مؤسسات حكومية مرنة، إلى جانب خدمات الصحة العامة والتعليم.

وأشار بارتولو إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قريبا في طرابلس، لوضع خطة والعمل معا لصالح مالطا وليبيا والدول المجاورة في البحر المتوسط وأوروبا وأفريقيا.