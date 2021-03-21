محافظ القليوبية يكلف خالد جرامون مديرا عاما لإدارة بنها التعليمية

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا برقم 368 لسنة 2021، بقيام خالد جرامون بأعباء ومسئوليات وواجبات مدير عام إدارة بنها التعليمية،وجاء نص القرار "بعد على القانون رقم 79 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016 تقرر بقيام خالد جرامون بأعباء ومسئوليات وواجبات مدير عام إدارة بنها التعليمية وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار".الجدير بالذكر أن جرامون كان يشغل منصب مدير عام إدارة كفر شكر التعليمية، كما تولى عدة مناصب قيادية بتعليم القليوبية وحاصل على العديد من الدورات والشهادات التربوية والقيادية داخل مصر وخارجها، حيث كان أحد القيادات التربوية التي تدربت باليابان.