سعر اليورو اليوم الإثنين 22-3-2021 فى البنوك المصرية

وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.أظهرت شاشات التداول مستويات اليورو ارتفاع سعر صرفه اليوم الإثنين داخل بنك وفا التجاري ليسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 18.66، أما في بنك الإسكندرية ارتفع اليورو ليسجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.54، كما ارتفعت سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي اليوناني لتسجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.56.





اقرأ أيضًا: «الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف) «فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا سعر اليورو اليوم الاثنين في البنوك المصرية كما بلغ سعر صرف اليورو اليوم استقرارًا في بنك عودة ليسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك العقاري المصري العربي. كما بلغ سعر صرف اليورو اليوم استقرارًا في بنك عودة ليسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك العقاري المصري العربي.





واستقر اليورو عند مستوى للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.56، أما بنك قناة السويس فسجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.88 جنيه وللبيع 18.65، كما بلغ سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 18.77 جنيه وللبيع 18.56.

حقق سعر صرف العملة الأوروبية اليورو اليوم تراجعًا نسبيًا في عدة بنوك محلية بالمقابل بسعر الجنيه المصري ليسجل اليورو داخل بنك بلوم مصر للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.58، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.58، كما انخفض اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك الكويت الوطني سجل اليورو للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.58، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.61.