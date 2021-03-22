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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 22-3-2021 فى البنوك المصرية

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:08 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأوروبية " اليورو" اليوم الإثنين الموافق 22-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر اليورو اليوم الإثنين 22-3-2021

وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.

أظهرت شاشات التداول مستويات اليورو ارتفاع سعر صرفه اليوم الإثنين داخل بنك وفا التجاري ليسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 18.66، أما في بنك الإسكندرية ارتفع اليورو ليسجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.54، كما ارتفعت سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي اليوناني لتسجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.56.

تراجع سعر اليورو 22-3-2021


حقق سعر صرف العملة الأوروبية اليورو اليوم تراجعًا نسبيًا في عدة بنوك محلية بالمقابل بسعر الجنيه المصري ليسجل اليورو داخل بنك بلوم مصر للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.58، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.58، كما انخفض اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك الكويت الوطني سجل اليورو للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.58، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.61.

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سعر اليورو اليوم الاثنين في البنوك المصرية

كما بلغ سعر صرف اليورو اليوم استقرارًا في بنك عودة ليسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك العقاري المصري العربي.

واستقر اليورو عند مستوى للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.56، أما بنك قناة السويس فسجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.88 جنيه وللبيع 18.65، كما بلغ سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 18.77 جنيه وللبيع 18.56.

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