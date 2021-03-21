«أمطار ورياح وحرارة».. الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد سيكون حارا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور» أن الطقس ليلا سيكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.وأشار إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة صباحًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، كما تتكون الأتربة العالقة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.