رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون

أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، مباحثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي كريس كونز، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس المفوضية - في بيان له اليوم الأحد - تطلع الاتحاد الأفريقي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن تقديره للمبعوث الرئاسي لتأكيده على الالتزام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والبحث عن حلول دائمة لكافة القضايا الثنائية.