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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

3 أبريل.. نظر دعوى اتهام مؤسسة مصرفية بالتلاعب في حسابات العملاء

الأحد 21/مارس/2021 - 09:02 م
محكمة
محكمة
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حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 3 أبريل المقبل لنظر دعوى اتهام الممثل القانوني لبنك مؤسسة مصرفية ورئيس مجلس إدارته، بالتلاعب والاستيلاء بحسابات العملاء.

وتقدم أحد العملاء اختصم فيها البنك سالف الذكر بالتلاعب والاستيلاء والغش والخداع، بحسابه الشخصى على مبلغ 291 ألف جنيه مصري، و929 ألفًا و650 دولارًا.

جاء بالدعوى أن العميل طالب المحكمة بإلزام المؤسسة برد جميع الأموال التى استولت عليها أو ودائع بقيمتها وقت الرد مع كل ثمارها وفوائدها من تاريخ استيلائه عليها بالغش والخداع والطرق الاحتيالية حتى صدور الحكم بها، سواء بالعملة المصرية وهي 291 ألف جنيه مصري بفوائدها من تاريخ الإيداع حتى تاريخ الحكم بفائدة 20%، ومبلغ 929 ألفًا و650 دولارًا بفائدة 7.5% فائدة دولارية من تاريخ ربط الودائع وتجديداتها حتى تاريخ تسليم هذه المبالغ.

كما طالب بإلزام البنك بالتعويض عن جميع الأضرار التي سببها، وخطأه الجسيم وغشه الذي أدخله جراء تنفيذه الخدمات المصرفية، واستيلائه على المال بالغش والخداع واستخدام طرق احتيالية معقدة وحرمانه من استثمار أمواله بالتعويض المادي مليون دولار کون أمواله في الودائع بذات العملة، والتعويض الأدبي بـ500 ألف دولار طيلة زمن الاستيلاء على المال منذ 2006 وحتى تاريخ استيلاء على المال في 2009 حتى الآن 2019 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

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