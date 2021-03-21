رئيس مدينة إسنا يتفقد أعمال مبادرة «حياة كريمة»
الأحد 21/مارس/2021 - 10:30 م
هدى الأميرطباعة
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الحلة بطول ٧٥٠ م قطر ٤ بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن أعمال تركيب ٥٤ كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة ضمن المبادرة بمركز إسنا.
وخلال الجولة، وجه "نصير" أجهزته التنفيذية بتذليل اي عقبات تواجه العمل.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وخلال الجولة، وجه "نصير" أجهزته التنفيذية بتذليل اي عقبات تواجه العمل.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.