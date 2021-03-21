رئيس مدينة إسنا يتفقد أعمال مبادرة «حياة كريمة»

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الحلة بطول ٧٥٠ م قطر ٤ بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن أعمال تركيب ٥٤ كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة ضمن المبادرة بمركز إسنا.وخلال الجولة، وجه "نصير" أجهزته التنفيذية بتذليل اي عقبات تواجه العمل.جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.