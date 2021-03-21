«تعليم الأقصر» تشارك بفعاليات انتخابات اتحاد طلاب مدارس الجمهورية

انطلقت فعاليات برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس بجميع المديريات والذى ينعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 مارس الجاري.قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية بالأقصر، إن اليوم الأحد، شارك المجلس التنفيذي لقطاع تعليم المحافظة بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية لطلاب مدارس الجمهورية والتي ستجرى الثلاثاء القادم ٢٣ مارس.جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، ويستمر المؤتمر ٤ أيام بدءا من اليوم الأحد ٢١ وحتى الأربعاء ٢٤ مارس عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ولضمان سلامة الجميع.وتتضمن البرنامج الزمنى لفعاليات إجراء العملية الانتخابية تعارف المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب الجمهورية، وانتخاب المكتب التنفيذي بالإضافة إلى فرز اللجنة المركزية لمحاضر التصويت وإعلان النتيجة، وطلبات ترشيح الأمين والأمين المساعد، ولقاء التعارف للمرشحين لمنصبي الأمين والأمين المساعد وعرض البرامج الانتخابية وإعداد بطاقات الانتخابات والتصويت وإعلان النتيجة.