محافظ الأقصر يبحث التعاون مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم

محافظ الأقصر يبحث التعاون مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم
الأحد 21/مارس/2021 - 08:37 م
هدى الأميرطباعة
استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الأقصر والأكاديمية.
وأوضح "عبد الغفار"، أنه من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من أوجه التعاون.
وتبادل محافظ الأقصر ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، دروع التكريم.
وأوضح "عبد الغفار"، أنه من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من أوجه التعاون.
وتبادل محافظ الأقصر ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، دروع التكريم.