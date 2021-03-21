محافظ الأقصر يبحث التعاون مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الأقصر والأكاديمية.وأوضح "عبد الغفار"، أنه من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من أوجه التعاون.وتبادل محافظ الأقصر ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، دروع التكريم.