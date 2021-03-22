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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ.. اليوم

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:57 ص
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أعلنت محافظة كفر الشيخ، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سوف يقومان بزيارة المحافظة اليوم الإثنين، لافتتاح مسار العائلة المقدسة بسخا، يرافقهما اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحًا.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة هو رؤية تنموية لمحطات العائلة المقدسة فى مصر، لرفع كفاءتها وتحويلها إلى محطات هامة على خريطة السياحة العالمية، وذلك لما يحمله من قيم ومعانى إنسانية للتسامح والسلام والتراث، فالرؤية تشمل تطويره وتحسين جودة العمران والطرق المؤدية اليه، لافتًا أن مرحلة التطوير تنقسم الى ثلاث مراحل وهي «التحميل، والنخيل، والأسفلت».

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة تحتوي على الحديقة العامة، وهي مجموعة من البرجولات الخشبية الدائرية أو المستطيلة، كذا منطقة انتظار حافلات السائحين، ومنطقة المداخل والشوارع الرئيسية، حيث يتم إعادة دهان الأسوار الحديدية والمباني من جديد إلى يمين ويسار الشوارع المؤدية للمنطقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمسار العائلة المقدسة، حيث تم إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا منطقة أثرية وسياحية هامة.

وأضاف، أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلًا لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار دينى، ومسار العائلة المقدسة، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية لأهالي المحافظة بعد انتظار طال 20 عامًا.

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