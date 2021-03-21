توقعات بمستقبل شديد القتامة في لبنان

رسم تقرير لشبكة "CNN" الامريكية، الأحد، صورة متشائمة للوضع في لبنان على خلفية أزمته السياسية والاقتصادية غير المسبوقة.وقالت الشبكة، إن المسئولين والسياسيين اللبنانيين يشكلون على نحو متزايد شبح الصراع الداخلي، ناقلة عن وزير الداخلية محمد فهمي قوله إن "هناك احتمالا متزايدا بحدوث خروقات أمنية مثل التفجيرات ومحاولات الاغتيال" في البلاد.وأشارت إلى أنّ الوضع الاقتصادي المتدهور يزيد من قتامة الوضع في لبنان، فالمعارك بالأيدي تندلع في محلات البقالة يوميا تقريبًا.وتهدد المشاهد اليومية بأخذ منعطف نحو الأسوأ، وتزداد التوقعات الاقتصادية كآبة على أساس يومي تقريبًا، وفقدت عملة البلاد في السوق السوداء الآن 90% من قيمتها في 2019، وتختفي أيضًا إعانات الغذاء والوقود والأدوية التي كانت بمثابة قارب نجاة في البلاد قريبًا، ويكون فقدان الدعم هو اللحظة الفاصلة التي تهدد بدفع لبنان إلى سيناريوهات شبيهة بفنزويلا، ما يؤدي إلى تفاقم النقص الحالي في الغذاء والوقود والأدوية.