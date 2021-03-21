رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المجلس القومي للمرأة ينعى الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي

الأحد 21/مارس/2021 - 09:04 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
محمد الشريف
طباعة
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الطبيبة والكاتبة والروائية الكبيرة الدكتورة نوال السعداوي، التي وافتها المنية اليوم، بعد صراع مع المرض.

وعبَّرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لوفاة الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، مؤكدة أنها تعد واحدة من أهم وأبرز الكاتبات والروائيات المصريات والعربيات، اهتمت بقضايا المرأة وحقوقها بشكل كبير ضمن اهتمامها بحقوق الإنسان بشكل عام.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة وجمهورها وقرائها، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

يذكر أن نوال السعداوي هى طبيبة أمراض صدرية وطبيبة أمراض نفسية، وكاتبة وروائية ومفكرة مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص. كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان.

أسست جمعية تضامن المرأة العربية وساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان..

كما نالت ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات، حيث حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.

شغلت نوال السعداوي العديد من المناصب مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة في القاهرة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها كطبيبة في المستشفي الجامعي، ونالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة، وأسست جمعية التربية الصحية وجميعة للكاتبات المصريات، وعملت فترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحررة بمجلة الجمعية الطبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

«التعليم»: إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي غدا

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

إبراهيم عبدالمجيد ينعى «السعداوي»: لن يضيع ما تركته رغم جهل الجاهلين

فوز محمد إبراهيم أبوسنة وبغدادي بجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري

نوال السعداوي.. رحيل سيدة الأفكار المغايرة

جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب